お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（43）が11日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。意外な場所で人気芸人と遭遇したことを明かした。同番組では「どんな仕事も断らないと思われてる芸人」を企画。過酷ロケやドッキリ番組で苦労したエピソードが披露される中、お笑いタレント・お見送り芸人しんいちは「移動が多いんすよ、僕の場合」と告白。とある週のスケジュールを見せながら、営業先の福岡