ソフトバンクは１２日、山本祐大捕手が佐賀市内の病院で左手有鉤骨鉤摘出術を受けて無事に終了し、競技復帰まで２〜３か月の見込みだと発表した。山本祐は５月１２日にＤｅＮＡからのトレードが発表され１３日からソフトバンクに合流。移籍後は１４試合に出場。１３試合でスタメンマスクをかぶり、打率．３４９、２本塁打、９打点の成績を挙げて存在感を発揮していた。しかし、６月３日の中日戦（バンテリンドーム）の七回に