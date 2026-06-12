奈良競輪場のF2「前検日コメならウィンチケット杯」が13日、開幕する。12日は前検が行われた。中1日での追加参戦となった高本美穂（23＝熊本）だが、「整体に行ってきました」とケアはバッチリ。一時は45点台まで落ちたが、48点台まで上げてきた。「師匠（松尾正人）らが心配して実戦に即した練習を取り入れたら身になってきました」近4走で2度の優出を果たしておりムードは悪くない。前回の防府も2日目は逃げて2着に粘る