地方自治体の年度ごとの歳入と歳出の見込み額を示す「地方財政計画」について、２０１０〜２２年度に決算額と最大３８兆円の乖離（かいり）が生じていたことが、会計検査院の調査でわかった。検査院は、計画を作成する総務省に対し、事後の検証で原因を公表し、透明性を確保するよう求めた。調査結果によると、２０〜２２年度に新型コロナウイルス対策の交付金計１８兆円が年度途中に国から自治体に予算措置されたことで乖離が