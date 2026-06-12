11日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が西武の捕手事情について言及した。西武は11日の広島戦、捕手登録の古賀悠斗が『4番・指名打者』、小島大河が『5番・捕手』でスタメン出場。古賀は3打数0安打に終わったが、0−1の4回無死一、二塁の第2打席、きっちりと捕犠打で走者を進め、続く小島の2点適時打に繋げた。その小島は適時打を含む2安打2打点の活躍で勝利に貢献した。規定打席に