日本野球機構（NPB）は12日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。パ・リーグ二塁手部門では小川龍成（ロッテ）が太田椋（オリックス）を抜いて1位に立てば、遊撃手部門の友杉篤輝（ロッテ）も水野達稀（日本ハム）を抜いて1位に浮上。ロッテ勢では中継ぎ投手部門の鈴木昭汰（ロッテ）、小川、友杉の3人がトップに立っている。セ・リーグ抑え投手部門のマルティネス（巨人