リンクをコピーする

【東京ディズニーリゾート：1デーパークホッパーパスポート（期間限定）】 対象期間：7月1日～9月14日 料金大人：13,700円～ 中人：11,200円～ 小人：8,100円～ 東京ディズニーリゾートは6月12日、期間限定の「1デーパークホッパーパスポート」において、