猫が思わず『触りたくなってしまうもの』5選 今まさに詝子猫育て詝に奮闘中の飼い主さん。思いもよらぬイタズラや、好奇心の塊状態の子猫に圧倒しているのではないでしょうか。 実は猫には『思わず触れたくなってしまうもの』があるのです。今回は数あるものの中から、特に多い傾向にあるものを5つ紹介いたします。 更に後半では、イタズラ対策について解説いたします。 1.ヒラヒラと揺れるもの