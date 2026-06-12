長い付き合いの友人ほど、つい気を遣わなくなってしまうものですよね。しかし、人生の大きな節目では、その甘えが取り返しのつかない溝を生んでしまうこともあるようです。今回は、筆者の知人の体験談をお届けします。 「分かってくれるはず」という甘え A子は、学生時代から何でも話せる親友でした。恋愛も仕事も、くだらない愚痴も、気づけばいつも一番に話していた相手です。 そんな中、20代後半で彼女の結婚が決まりま