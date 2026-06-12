クロックスが任天堂とコラボレーションした「スーパーマリオコレクション」を、7月16日（木）よりクロックス公式オンラインストアや直営店などで発売する。クロックス「スーパーマリオコレクション」7月16日（木）発売 (C)Nintendo今回のコラボでは、「スーパーマリオ」の世界観をモチーフに、「キノコ王国」をイメージしたデザインとなっており、初めて大人向けサイズの商品がラインアップする。「スーパーマリオ コア クラシ