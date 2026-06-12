【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】加橋かつみさんが憧れたストーンズ「サティスファクション」はザ・タイガースの原点でもある特別編 ビートルズと日本のGS?◇◇◇ビートルズの影響を受けて、1960年代後半、より具体的にいえば68年に爆発的に盛り上がったのが、「グループサウンズ」（GS）のブームである。分かりやすくいうと、80年代後半に一瞬盛り上がった、あの「バンドブーム」の大規模版だ。