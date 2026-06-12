「にしたんクリニック」などを手がける西村誠司・エクスコムグローバル株式会社代表取締役社長が１２日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。開幕したサッカー北中米Ｗ杯に臨む日本代表へエールを送った。「にしたんクリニック」が今季リーグ３位と躍進したベルギー１部・シントトロイデンのプラチナスポンサーを務めているなど、サッカーへの関心も高い西村社長。先日は、クラブの立石敬之ＣＥＯが東京・渋谷のオフィスを訪問したとい