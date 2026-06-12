◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）＝６月１２日、函館競馬場２つ目の重賞タイトルを狙うエーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）が、レース前日のこの日は主戦の富田暁騎手＝栗東・フリー＝を背に軽めの調整を行った。１年前に青函Ｓを勝利した相性のいい舞台で、３戦ぶりの勝利を目指す。富田騎手は「リラックスしてキャンターできましたし、変わらず臨め