日本民間放送連盟（民放連）が１２日、都内で定例会見を行った。早河洋会長が、テレビ朝日系「あのちゃんねる」（隔週月曜・深夜０時１５分）をめぐる騒動について言及した。テレビ朝日の会長も務める早河氏は「番組は終了（を発表）したし、当事者には丁寧な謝罪をしたので、それ以上付け加えることはない」と話すにとどめた。同番組をめぐっては５月１８日放送分で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出したこと