女優の片山友希（２９）が抜群スタイルを披露した。１２日までに自身のインスタグラムを更新し、日韓のグローバルファッションマガジン「ＭＡＰＳ」の撮影ショットをアップした。Ｔシャツ型のミニワンピースにヒールを合わせ、美脚がスラリ。フォロワーは「流石（さすが）のスタイル」「脚キレイですね最高」とくぎ付けになった。片山は、タレントのＭＥＧＵＭＩがプロデューサーを務めた「ＦＵＪＩＫＯ」（木村太一監督）