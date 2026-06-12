おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』が2026年7月3日（金）に公開！この度、バズやカウガール人形ジェシーらおもちゃたちの前に、“デジタルの脅威”がやってくる本編シーンが解禁！最先端タブレット＜リリーパッド＞（声：広瀬アリス）はおなかのスク