◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会東都大学野球リーグの国学院大は１２日、１３日に行われる全日本大学野球選手権大会の準決勝に向けて、神奈川・横浜市内の同校グラウンドで最終調整した。鳥山泰孝監督（５０）が取材に応じ、チーム初優勝まであと２勝も「まだそこの感覚はないですね。やっぱりまずは準決勝に集中」と準決勝に向けて冷静に意気込みを示した。今大会は２回戦で横浜商大（神奈川大学）を