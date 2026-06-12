関西ジュニアが出演するABCテレビの新番組『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』が14日午前10時からスタートする（全5回、関西ローカル）。関西ジュニアたちが超一流のエンターテイナー（＝エンターティーチャー）に弟子入りし、技の習得に向けて過酷な試練に挑む熱血ドキュメントバラエティとなる。【’写真】岡野すこやから関西ジュニアがチアダンスに全力挑戦長期間にわたる猛特訓の末、最終的には「公開収録の場での