グローバルボーイズグループ・DXTEENが、マーダーミステリーシアター『THE TRUE PIECE』第2弾に出演することが12日、発表された。本作が、グループでの初舞台となる。【画像】『THE TRUE PIECE』第2弾出演一蘭『THE TRUE PIECE』は、プレイヤー5人がミステリーのキャラクターを演じながら、自分たちの中に潜む事件の真犯人を即興で推理していくアドリブ謎解き劇。観客投票によって結末も変わるというイマーシブな企画構成も好