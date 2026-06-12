シンガーソングライターの岡崎体育（36）が13日に出演予定だった「Pangea EXPO 2026」への出演を見送ることを12日、公式サイトを通じて発表した。「心身の体調不良のため」療養が必要としている。公式サイトでは「このたび岡崎体育は、心身の体調不良のため療養が必要との判断に至り、明日6月13日（土）に出演を予定しておりました『Pangea EXPO 2026』への出演をやむを得ず見送らせていただくこととなりました」と報告。「