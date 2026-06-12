ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）より、バズやカウガール人形のジェシーらおなじみのおもちゃたちと“最先端タブレット”のリリーパッドの出会いを描いた本編シーンが解禁された。【動画】おもちゃたちとリリーパッドの出会いの本編シーン1996年の日本公開から30年。世界中で愛され続ける「トイ・ストーリー」シリーズの新章では、おもちゃたちがこれまでにない危機に直面する。