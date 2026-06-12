マンションにお住まいの方は気になるニュースです。大規模修繕の工事をめぐり、コンサルティング会社や施工会社などおよそ40社が「談合」を繰り返していた疑いが浮上しています。独占禁止法違反の疑いがもたれているのは、▼「長谷工リフォーム」、▼「シミズ・ビルライフケア」などの施工会社と、会社の選定に関わったコンサル会社▼「翔設計」などを含めたおよそ40社。これらの会社は2021年秋以降、関東地方のマンションの修繕工