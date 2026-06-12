お笑いトリオ「ロバート」の山本博（47）が11日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。吉本興業先輩の藤井隆と乙葉の披露宴での大失態を明かす場面があった。山本は「お仕事の流れで、藤井隆さんの結婚披露宴にお呼ばれして」とトリオで参列したことを明かし「“私服でいいです”ってマネジャーに言われて。“でも仕事着のままだけど”って言ったら“いや大丈夫です、そのままでいいです”っ