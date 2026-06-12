現代美術家のヤノベケンジ氏が12日、自身のXを更新。心筋梗塞を発症し、緊急手術を受けたと報告した。【写真】ビートたけし×ヤノベケンジ氏、制作した巨大オブジェ投稿で「皆様へ 誠に申し訳ありません」と書き出し。「明日予定しておりました講演会およびサイン会は、私自身もとても楽しみにしておりましたが、突然の体調不良により開催することができなくなりました」と、あす13日に大阪・大阪中之島美術館で予定していたイ