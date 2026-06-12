今年3月に行われた栃木県那須町の町長選は、わずか1票の差で現職が一度は当選しましたが、県の選挙管理委員会による再点検の結果、得票数が逆転し、現職の当選が無効となりました。今年3月に行われた那須町の町長選をめぐり、現職の平山幸宏氏（64）にわずか1票差で敗れた前町議の小山田典之氏（65）は、4月に町の選挙管理委員会に異議申し立てを行い、点検が行われましたが、結果は変わりませんでした。これを受けて、小山田氏が