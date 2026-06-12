日本の伝統文化イベントに参加した（右から）安青錦、美ノ海、宇良＝11日、パリ（共同）【パリ共同】大相撲の大関安青錦、幕内の宇良と美ノ海が11日、パリ公演（13、14日）会場近くの広場で日本の伝統文化イベントに参加した。ウクライナ出身の安青錦は「しっかりと相撲の魅力を伝えたい」と本番へ意欲を見せた。壇上で現地のファンや主催者側からの質疑応答では一日の食事の量を聞かれ、安青錦は「クロワッサン三つで十分」と