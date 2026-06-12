サッカーW杯に合わせて渡米する、石川県奥能登地域に住む中学生＝6日、能登町2024年の能登半島地震や豪雨で被災した石川県奥能登地域に住む中学生7人が、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に合わせて、米国で報告会を開く。被災時の様子や現状を伝える予定。日本代表の初戦も現地で観戦する。「サムライブルー」のユニホームに身を包み「復興へ前を向く状況を発信したい」と意気込む。7人は、石川県輪島市、珠洲