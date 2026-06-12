栃木県粟野町（現鹿沼市）出身で、プロボクサーや俳優として活躍したガッツ石松さんが今月２日に７６歳で死去したことを受け、県内では関係者らから哀悼の声が相次いだ。ガッツさんは２００９年に県から県の魅力を発信する「とちぎ未来大使」を委嘱されていた。福田知事は「とちぎの魅力を全国に発信していただいた。（県の広報番組で）共演した際、郷土愛あふれる温かいお話をしていただいたことがつい昨日のことのように思い