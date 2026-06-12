日本代表DF谷口彰悟（34＝シントトロイデン）の妻で、モデルの泉里香（37）がインスタグラムを更新。自然体の魅力がにじむオフショットを披露した。投稿では「オフショットハート」とシンプルにつづった。1枚目は、黒のトップス姿谷口彰悟の妻・泉里香が自然体オフショット披露「透明感がすごい」「最高にきれいで素敵」と反響で頬に手を添え、やわらかな笑みを浮かべるカット。ボトルが並ぶ落ち着いた店内を背景に、大人っぽさの