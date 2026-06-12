暑くなってくると、喉越しの良い麺類やアイス、炭酸飲料など、甘くて冷たいものを口にする機会が増えますよね。夏バテを防ぐためには、本格的に暑くなる前から日々の食事を整え、カラダづくりをしておくことが大切です。今年こそ、夏バテに負けないカラダで暑い季節を乗り切りましょう。本記事では、夏バテの原因をはじめ、だるい時でも食べやすいメニューの工夫やおすすめの食材について解説します。【関連記事】その不調、本当