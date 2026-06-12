日本民間放送連盟（民放連）が１２日、都内で定例会見を行った。早河洋会長が、サッカー北中米ワールドカップ（Ｗ杯）について言及した。テレビ朝日会長も務める早河氏は「サッカーは地球規模のスポーツで非常に人気があり、見どころも多い。地区の予選を通り抜けてきた強豪の戦い。今回、日本は森保監督も選手も優勝を宣言している。エースの三笘はけがで出られないが、前回は（１次リーグで）ドイツやスペインに勝った。可能