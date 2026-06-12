関西でもクマの目撃情報が相次いでいます。京都を代表する観光名所宮津市の天橋立で、12日も多くの観光客が訪れる中、クマの目撃情報がありました。 警察などによりますと、12日午前7時半ごろ、松並木にある茶屋の近くで外国人観光客が子グマ1頭を目撃したとして、近くにいた女性が通報したということです。 目撃情報を受け、午前8時20分ごろから天橋立の松並木の府道約2.5キロが通行止めに。警察や市などによる捜索の結果、クマ