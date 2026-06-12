タレントせんだみつお（78）が12日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に電話出演。9日に肺炎により86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒）さんをしのんだ。MC宮根誠司から「せんださん、お忙しいところよろしくお願いします」と言われ、せんだは「お忙しくないです、大丈夫です」と返答。せんだは中村さんと親交があったという。「同じグループの事務所で。直接のつながりはなかったんですけど、