インタビューに応じるオランダのヒルス・ベスホー・プルッフ駐日大使天皇、皇后両陛下のオランダとベルギーの公式訪問が13日から始まる。最初の訪問国オランダとは第2次大戦で交戦した歴史を乗り越え、皇室と王室が戦後の融和を図ってきた。ヒルス・ベスホー・プルッフ駐日大使（63）は12日までに東京都内で共同通信などのインタビューに応じ「両国の良好な関係を確認し、友好を示す重要な機会になる」と期待した。両陛下は現