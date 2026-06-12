大仙市協和の踏切に座り込むサルの様子を撮影した映像が、ABSあきたアプリに投稿されました。撮影されたのは、今月11日の大仙市協和淀川の淀川踏切です。映像では、道路脇から歩いてきたサルが、秋田新幹線・田沢湖線の線路の踏切内で座り込む様子が撮影されています。撮影者は「他県では野生のサルを見たことがありましたが、秋田の自分の生活圏で野生のサルを見たのは初めて」とコメントしています。サルは、撮影者の車が横を通