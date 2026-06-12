ブロンコビリーがこの日の取引終了後に、６月３０日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表した。投資単位あたりの金額を引き下げることで流動性を高め、より投資しやすい環境を整えることで投資家層の拡大を図ることが目的という。 同時に、株主優待制度の一部を変更すると発表した。現行制度では６月末時点及び１２月末時点で１００株以上を保有する株主を対象に優待券もしくはおコメへの交換を提供していた