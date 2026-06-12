三井ハイテックは１２日の取引終了後、２７年１月期第１四半期（２～４月）の連結決算の発表にあわせて、２７年１月期の通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の２３３０億円から２５４０億円（前期比１６．３％増）、営業利益予想を１１０億円から１４５億円（同１４．６％増）に引き上げた。営業利益及び経常利益は減益予想から一転増益を見込む。モータコアやリードフレームの上期の販売