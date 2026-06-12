JI BLUEが6月11日、渋谷・MIYASHITA PARKで行われた「SAMURAI BLUE祭 点灯式 ～いざ、最高の景色へ～」に参加した。 （関連：【写真】JI BLUE、わちゃわちゃのチームワーク発揮！W杯の観戦スタイルも明かす） 本企画は『FIFAワールドカップ2026』開幕を盛り上げるために開催したもの。サッカー日本代表が掲げる合言葉「最高の景色を2026 FOR OUR GREATEST STAGE」のもと、オフィシャ