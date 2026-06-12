今月7日、無免許で乗用車を運転し車2台と衝突事故を起こしたにも関わらず、現場から逃走したとして高松市末広町の建設業の男（32）がきょう（12日）逮捕されました。 警察によりますと男（32）は無免許にも関わらず、今月7日高松市塩屋町の市道で乗用車を運転し、車を転回する際に、対向車線の乗用車と衝突し、その弾みで後続の乗用車と衝突したにも関わらず現場から逃走した疑いが持たれています。 衝突された乗用車の男性（29