いわきFCは12日、ファジアーノ岡山MF藤井海和の期限付き移籍加入を発表した。期限付き移籍期間は27年6月30日までとなる。藤井はクラブを通じ、「このたび、ファジアーノ岡山から期限付き移籍で加入することになりました、藤井海和です。いわきFCのファン・サポーターの皆様にいち早く認めてもらえるよう、ピッチで躍動します。応援よろしくお願いします」とコメント。また、昨季からプレーする岡山のクラブ公式ウェブサイト