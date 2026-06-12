パーソルイノベーションは6月30日15〜16時に、同社が展開する介護業界に特化した人材紹介サービス「みーつけあエージェント」と、外国人材に特化した人材サービスを提供するPERSOL Global Workforceが、介護業界における採用と定着を両立する組織づくりをテーマにしたオンラインセミナーを開催する。参加費は無料だが、参加にあたっては事前申し込みが必要となる。●定着する組織づくりとは？今回、開催されるオンラインセミナ