【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』に、久保史緒里、山下幸輝、夙川アトム、丘みつ子、田中要次の出演が決定した。若手注目株からベテラン俳優まで幅広い顔ぶれが加わり、物語を彩る新キャストの詳細が明らかになった。 ■「緊張感が張り詰めるなかで、ほっとした時間をお届けできるよう努められたら」（久保史緒里） 久保史緒里が演じ