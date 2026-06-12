【その他の画像・動画等を元記事で観る】 芸人・永野とA.B.C-Z・戸塚祥太が映画『Michael／マイケル』の感想を日本公開当日に熱く語り合う動画が、6月12日22時よりプレミア公開されることが決定した。 ■永野とA.B.C-Z戸塚祥太のマイケル愛溢れるトーク再び 海外公開から約1ヵ月強で累計興行収入9億ドルに肉薄し、公開以降マイケル・ジャクソンの代表曲がチャートを席巻するなど、“社会現象級” のメガヒットを