アゼアス [東証Ｓ] が6月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比1.4％減の2億1400万円になったが、27年4月期は前期比29.0％増の2億7600万円に拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常損益は9100万円の黒字(前年同期は100万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.7％→3.5％に大幅改善した。 株探ニュース