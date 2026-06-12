エコム [名証Ｍ] が6月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の経常利益(非連結)は前年同期比14.4％増の2億7000万円に伸び、通期計画の4億0900万円に対する進捗率は3年平均の56.6％を上回る66.0％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の経常利益は前年同期比0.7％減の1億3900万円とほぼ横ばいの計算になる。