札幌市の秋元克広市長が、２０２７年春の市長選挙に出馬しない意向を固めたことが分かりました。２０２７年春に行われる札幌市長選挙について、自民党は遅くとも１２月までに独自候補を立てたいとしていて、６月中に執行部会を開き、今後の方向性をまとめたいとしています。民主市民連合は秋元市政の検証作業を行っていて、候補者を検討する段階にないとしています。中道の荒井優氏は、今後の選択肢の１つとして検討中しています。