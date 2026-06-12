６月１２日の北海道内は大気の不安定な状態が続いています。天気が急変し、雷を伴った局地的な大雨が降り、札幌や石狩の一部では停電も発生しています。（撮影した人）「やばいね」午前１１時半すぎの石狩市花川南の様子です。撮影した人によりますと、突然、雷とともに激しい雨やひょうとみられるものも降りました。庭の畑などが白くなり、車のガラスが割れないか心配するほどの勢いだったということです。午後０時半ごろの札幌の