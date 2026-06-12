俳優のさとう珠緒さんが、今月9日に肺炎で亡くなったことがわかった俳優の中村玉緒さんへの追悼を、自身のXに投稿しています。 【写真を見る】【 中村玉緒さん 死去 】さとう珠緒さんが追悼「玉緒さんのおかげで、この名前があります」さとうさんは、自身の名前が中村玉緒さんにちなんでいたことを回想。共演したドラマの場面カットを添えてXに投稿して、中村さんを偲んでいます。 ▽▽▽▽さとう珠緒さん追悼全文