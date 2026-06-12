今週も乱高下が続いた日経平均株価。きょうは一時2800円を超える急騰のなか「キオクシア」が初めて時価総額でトップに立ちました。中東情勢への警戒感が和らぎ、アメリカ市場の流れもうけて、取引開始直後から買い注文が広がった東京株式市場。午前は、日経平均の上げ幅が一時、2800円を超えて6万7000円台を回復する場面もありました。急騰をけん引したAI半導体関連株のなかでも目立ったのが、半導体メモリー大手・キオクシアホー