12日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は、20日（土）にグランツリー武蔵小杉でスペシャルトークショーを行い、ゲストとしてミドルブロッカーの長谷部奈香とアウトサイドヒッターの佐々木遥子が出演することをクラブ公式SNSで発表した。 トークショーは、20日の11:00からグランツリー武蔵小杉の1Fアクアドロップにて行われ、N